Не менее 30 человек погибли при обрушении шахты в Афганистане

Не менее 30 человек погибли при обрушении угольной шахты, расположенной в афганской провинции Саманган на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews ссылкой на свидетельства местных жителей.

По информации телеканала, еще не менее 12 рабочих получили ранения.

По данным TOLOnews, причиной обрушения шахты мог стать взрыв. Вместе с тем, как сообщил представитель провинциальной полиции, до сих пор точных данных о пострадавших у властей не имеется.