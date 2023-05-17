Не менее 29 человек погибли при вооруженных нападениях на села в Нигерии

Не менее 29 местных жителей погибли при нападениях вооруженных лиц на три села в штате Плато в центральной Нигерии.
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Согласно информации, боевики начали беспорядочную стрельбу, а когда некоторые жители попытались убежать, их застрелили.
Губернатор Плато Саймон Лалонг приказал силам безопасности штата преследовать нападавших, сообщил пресс-секретарь штата Макут Мачам.
Плато - один из нескольких этнически и религиозно разнообразных внутренних штатов, известных как Средний пояс Нигерии, где жестокие конфликты между фермерами и полукочевыми скотоводами унесли жизни сотен людей.