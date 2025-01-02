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Не менее 27 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Туниса

Не менее 27 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Туниса По меньшей мере 27 человек погибли в результате крушения у берегов Туниса двух лодок с мигрантами из стран Африки южнее Сахары.
Другие страны
2 января 2025 г. 17:07
Не менее 27 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Туниса

По меньшей мере 27 человек погибли в результате крушения у берегов Туниса двух лодок с мигрантами из стран Африки южнее Сахары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

По ее информации, 83 человек удалось спасти. ЧП произошло недалеко от города Сфакс на востоке североафриканской страны. Среди погибших есть женщины и дети. Всего в лодках находились около 110 человек.

У берегов Туниса регулярно происходят крушения плавательных средств, на которых мигранты из стран Африки по Средиземному морю пытаются нелегально добраться до европейских стран.

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Версия на азербайджанском языке Tunis sahillərində ən azı 27 miqrant həlak olub

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