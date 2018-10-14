Не менее 27 человек пострадали в результате шторма в Португалии

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек получили легкие травмы в Португалии в результате обрушившегося на страну шторма "Лесли".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом сообщило в воскресенье агентство EFE.

По его информации, из-за удара стихии никто серьезно не пострадал. Кроме того, сотрудники гражданской обороны республики зафиксировали почти 1,9 тыс. различных инцидентов, в том числе падений деревьев. Из-за шторма временно приходилось эвакуировать людей, а также перекрывать некоторые дороги. Движение по ним уже было возобновлено.

Наиболее пострадавшим районом стал округ Коимбра. Удар стихии привел к тому, что около 325 тыс. человек остались без электричества. По данным телеканала La Sexta, из-за шторма пришлось отменить более 40 рейсов, в том числе в аэропорту Лиссабона.

Ранее сообщалось о шести жертвах шторма "Майкл" в США.