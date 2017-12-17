Не менее 26 человек погибли из-за схода оползней на Филиппинах

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 26 человек погибли в результате схода оползней в центральной части Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

"В результате оползней в четырех городах погибли 26 человек. Все тела извлечены", - приводит агентство слова областного главы службы по борьбе со стихийными бедствиями Софронио Дасильо.

По данным агентства, оползни вызваны тропическим штормом "Кай Так", приблизившегося к Филиппинскому архипелагу.