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    Не менее 26 человек погибли из-за схода оползней на Филиппинах

    Стихийное бедствие вызвано тропическим штормом Кай Так

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 26 человек погибли в результате схода оползней в центральной части Филиппин.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

    "В результате оползней в четырех городах погибли 26 человек. Все тела извлечены", - приводит агентство слова областного главы службы по борьбе со стихийными бедствиями Софронио Дасильо.

    По данным агентства, оползни вызваны тропическим штормом "Кай Так", приблизившегося к Филиппинскому архипелагу.

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