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Не менее 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 машин в Германии

​Не менее 25 человек пострадали в результате ДТП в Германии

Около 25 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием более 50 машин на востоке Германии.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении дорожной полиции ФРГ, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

ДТП произошло из-за гололедицы и внезапного града на автобане 71 в федеральной земле Тюрингии на участке между городами Зуль и Майнинген. Четверо получили тяжелые травмы.

Для спасения пострадавших были задействованы два вертолета.

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