​Не менее 25 боевиков ликвидированы в Афганистане

По меньшей мере 25 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), включая четырех иностранных граждан, были ликвидированы в результате столкновений в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщило агентство Khaama Press.

"Столкновения произошли в ночь на воскресенье в районе Джурм, - указал источник. - В ходе столкновений были убиты 25 боевиков "Талибан", в том числе четыре иностранца, еще 11 получили ранения".

Информации о гражданстве иностранных боевиков не приводится, сведений о пострадавших или жертвах среди сотрудников сил безопасности или мирных жителей не поступало.