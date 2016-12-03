Не менее 24 человек погибли в результате теракта в восточном квартале Мосула

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека погибли, десятки получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня в иракском Мосуле.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

По поступающей информации, заминированное транспортное средство взлетело на воздух в квартале Эль-Кадисия на востоке города.

По данным Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI), только в ноябре в результате терактов, насилия и вооруженного конфликта в арабской стране погибли более 2,8 тыс. иракцев, свыше 1,38 тыс. пострадали.