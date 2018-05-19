Не менее 22 человек пострадали при пожаре на заводе в США

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека пострадали при пожаре на заводе недалеко от Хьюстона в американском штате Техас.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал АВС13.

Возгорание произошло в 10.30 утра по местному времени на заводе Kuraray America, Inc. Пострадавшие доставлены в больницу.

По словам представителя пожарной службы, пожар был ликвидирован и не представляет опасности для горожан. Возможность террористической атаки исключена.

Представители завода сотрудничают с местными властями, чтобы определить причины возгорания.