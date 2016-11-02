В Индонезии произошло крушение судна, 21 человек погиб, 34 числятся пропавшими без вести

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек погиб, еще 34 числятся пропавшими без вести в результате крушения судна около индонезийского острова Батам.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители местного управления здравоохранения.

По информации, 38 находившихся на борту людей были спасены.

Судно направлялось из малайзийского порта Джохор-Бару (штат Джохор) в Индонезию. По словам очевидцев, корабль перевернулся в результате сильных волн и шквалистого ветра.

Правоохранительные органы начали расследование случившегося, одной из главных версий считается перегруженность судна, перевозившего рабочих-мигрантов из Индонезии.