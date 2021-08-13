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не менее 21 человека погибли из-за наводнений в провинции Хубэй

не менее 21 человека погибли из-за наводнений в провинции Хубэй По меньшей мере 21 человек погиб, еще четверо пропали без вести в результате наводнений в провинции Хубэй.
Другие страны
13 августа 2021 г. 06:10
не менее 21 человека погибли из-за наводнений в провинции Хубэй

По меньшей мере 21 человек погиб, еще четверо пропали без вести в результате наводнений в провинции Хубэй.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Global Times.

По ее данным, стихийное бедствие произошло в четверг в городе Люлинь. Количество осадков превысило 100 мм/ч. Уровень воды составил 3,5 м, а в некоторых частях города - 5 м.

В четверг власти провинции Хубэй повысили с четвертого (минимального) до третьего (среднего) уровень опасности из-за наводнений и дождей. Ранее метеорологическая служба провинции сообщала, что проливные дожди продлятся до пятницы.

В июле в соседней с Хубэем провинции Хэнань в результате наводнений погибли 302 человека, еще 50 пропали без вести.

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