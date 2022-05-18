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Не менее 200 человек заразились неизвестной инфекцией на юге Афганистана

Не менее 200 человек заразились неизвестной инфекцией на юге Афганистана По меньшей мере 200 человек заразились неизвестным инфекционным заболеванием в провинции Забуль на юге Афганистана.
Другие страны
18 мая 2022 г. 17:18
Не менее 200 человек заразились неизвестной инфекцией на юге Афганистана

По меньшей мере 200 человек заразились неизвестным инфекционным заболеванием в провинции Забуль на юге Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила афганская газета "Хашт-э субх" со ссылкой на назначенного захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" на должность главы отдела здравоохранения провинции Абдулу Хакими.

По словам чиновника, десятки человек уже переведены на лечение в медицинские учреждения административного центра провинции города Калат. Часть пациентов находится в критическом состоянии.

Хакими добавил, что точный диагноз пациентов еще не установлен, однако симптомы болезни схожи с холерой.

По сведениям газеты, местные врачи считают основной причиной массового заболевания несоблюдение правил гигиены.

9 февраля прошла встреча генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса с Каландаром Ибадом, назначенным движением "Талибан" министром здравоохранения Афганистана. Стороны обсудили в том числе вопросы укрепления медицинской системы страны.

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