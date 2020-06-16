​Не менее 20 солдат из Индии погибли в столкновении с военными Китая

По меньшей мере 20 индийских солдат погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими, которое произошло в долине реки Галван в восточной части союзной территории Ладакх.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник информационное агентство АNI со ссылкой на военные источники.

Агентство также утверждает, что китайская сторона потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека.

Ранее во вторник представители сухопутных сил Индии заявили, что в понедельник в ходе столкновения индийских и китайских военных в районе союзной территории Ладакх погибли трое индийских пограничников, в том числе один офицер. По данным армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, военные погибли при рукопашных столкновениях с применением камней и палок.

С заявлениями произошедшей попытке изменить статус-кво в районе индийско-китайской границы выступил во вторник МИД Индии. Заявление официального представителя ведомства Анурага Шриваставы размещено на сайте ведомства.