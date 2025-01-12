Не менее 20 палестинцев погибло в результате авиаударов по различным районам Газы

В результате авиаударов Израиля по различным районам сектора Газа погибли по меньшей мере 20 палестинцев, десятки местных жителей получили ранения.
Как сообщает
По его словам, только в результате бомбардировки Израилем школы для беженцев в Джабалии погибли восемь палестинцев, в том числе двое детей, более 30 человек получили ранения, включая 19 детей.
Бомбардировки домов в районах Эш-Шуджайя и Аль-Римал привели к гибели пяти человек. В результате авиаударов по месту скопления людей на улице Аль-Нафак погибли четыре человека.