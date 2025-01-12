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Не менее 20 палестинцев погибло в результате авиаударов по различным районам Газы

Не менее 20 палестинцев погибло в результате авиаударов по различным районам Газы В результате авиаударов Израиля по различным районам сектора Газа погибли по меньшей мере 20 палестинцев, десятки местных жителей получили ранения.
Другие страны
12 января 2025 г. 07:24
Не менее 20 палестинцев погибло в результате авиаударов по различным районам Газы
Courtesy İmage

В результате авиаударов Израиля по различным районам сектора Газа погибли по меньшей мере 20 палестинцев, десятки местных жителей получили ранения.

Как сообщает Report, об этом агентству "Синьхуа" сообщил представитель Управления гражданской обороны палестинского анклава Махмуд Басал.

По его словам, только в результате бомбардировки Израилем школы для беженцев в Джабалии погибли восемь палестинцев, в том числе двое детей, более 30 человек получили ранения, включая 19 детей.

Бомбардировки домов в районах Эш-Шуджайя и Аль-Римал привели к гибели пяти человек. В результате авиаударов по месту скопления людей на улице Аль-Нафак погибли четыре человека.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Qəzzaya endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 20 fələstinli ölüb

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