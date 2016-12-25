Не менее 20 мирных жителей погибли при авиаударе по рынку в Ираке

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара по населенному пункту Эль-Баадж к западу от иракского города Мосул.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на представителя властей провинции Найнава.

По его информации, удар пришелся на рынок этого населенного пункта, находящегося в 140 км к западу от Мосула, более двух лет удерживаемого боевиками террористической группировкой ИГИЛ. В результате бомбардировки 20 мирных жителей погибли, среди них дети, около 55 человек получили ранения различной степени тяжести.

Телеканал не располагает информацией о том, ВВС какой страны совершили бомбардировку.