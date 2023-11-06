Не менее 20 человек погибли в результате попадания снаряда по рынку в Судане

Не менее 20 человек погибли в результате попадания снаряда по рынку в Судане

Не менее 20 человек погибли, еще несколько пострадали в результате попадания снаряда по рынку в пригороде суданской столицы Хартума.

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Не менее 20 человек погибли, еще несколько пострадали в результате попадания снаряда по рынку в пригороде суданской столицы Хартума. Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом говорится в заявлении местной НПО. Согласно информации, снаряды попали в рынок в Омдурмане во время интенсивной перестрелки между враждующими сторонами. Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. Подпишитесь на наш Telegram канал