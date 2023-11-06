О нас

Не менее 20 человек погибли в результате попадания снаряда по рынку в Судане

Не менее 20 человек погибли в результате попадания снаряда по рынку в Судане Не менее 20 человек погибли, еще несколько пострадали в результате попадания снаряда по рынку в пригороде суданской столицы Хартума.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 03:54
Не менее 20 человек погибли в результате попадания снаряда по рынку в Судане

Не менее 20 человек погибли, еще несколько пострадали в результате попадания снаряда по рынку в пригороде суданской столицы Хартума.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом говорится в заявлении местной НПО.

Согласно информации, снаряды попали в рынок в Омдурмане во время интенсивной перестрелки между враждующими сторонами.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало.

Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sudanda bazar atəşə tutulub, azı 20 nəfər həlak olub

Другие новости из категории

ООН: С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 79 сотрудников
ООН: С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 79 сотрудников
6 ноября 2023 г. 05:06
Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в Газе без освобождения заложников
Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в Газе без освобождения заложников
6 ноября 2023 г. 04:39
СМИ: Директор ЦРУ прибыл в Израиль
СМИ: Директор ЦРУ прибыл в Израиль
6 ноября 2023 г. 01:23
Армия Израиля заявила о занятии позиций вдоль побережья Газы
Армия Израиля заявила о занятии позиций вдоль побережья Газы
5 ноября 2023 г. 22:33
На Тайване перевернулся туристический автобус, погиб один, пострадали десятки человек
На Тайване перевернулся туристический автобус, погиб один, пострадали десятки человек
5 ноября 2023 г. 21:47
Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн б/с в декабре
Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн б/с в декабре
5 ноября 2023 г. 21:20
В Париже и пригородах зарегистрировали более 250 актов антисемитизма
В Париже и пригородах зарегистрировали более 250 актов антисемитизма
5 ноября 2023 г. 19:56
Махмуд Аббас: Палестина готова взять Газу под свой контроль
Махмуд Аббас: Палестина готова взять Газу под свой контроль
5 ноября 2023 г. 19:41
В Гамбурге задержали ворвавшегося на автомобиле в аэропорт мужчину
В Гамбурге задержали ворвавшегося на автомобиле в аэропорт мужчину
5 ноября 2023 г. 19:08
Число погибших в Газе превысило 9,7 тыс. человек
Число погибших в Газе превысило 9,7 тыс. человек
5 ноября 2023 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi