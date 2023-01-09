Не менее 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Кении

Не менее 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Кении

В результате ДТП с участием автобуса недалеко от границы Уганды и Кении погибли по меньшей мере 20 человек, еще 49 получили ранения.

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