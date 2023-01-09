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Не менее 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Кении

Не менее 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Кении В результате ДТП с участием автобуса недалеко от границы Уганды и Кении погибли по меньшей мере 20 человек, еще 49 получили ранения.
Другие страны
9 января 2023 г. 02:41
Не менее 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Кении

В результате ДТП с участием автобуса недалеко от границы Уганды и Кении погибли по меньшей мере 20 человек, еще 49 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Автобус следовал из угандийского города Мбале в столицу Кении Найроби. ДТП произошло на кенийской территории вскоре после пересечения государственной границы.

По предварительной информации, водитель превысил скорость, после чего потерял управление. Транспортное средство выехало с дороги и опрокинулось.

Сообщается, что большинство погибших являются гражданами Уганды.

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