Не менее 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Кении

В результате ДТП с участием автобуса недалеко от границы Уганды и Кении погибли по меньшей мере 20 человек, еще 49 получили ранения.
Как передает
Автобус следовал из угандийского города Мбале в столицу Кении Найроби. ДТП произошло на кенийской территории вскоре после пересечения государственной границы.
По предварительной информации, водитель превысил скорость, после чего потерял управление. Транспортное средство выехало с дороги и опрокинулось.
Сообщается, что большинство погибших являются гражданами Уганды.