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Не менее 20 человек погибли при самоподрыве смертника на пляже у отеля в Сомали

Не менее 20 человек погибли при самоподрыве смертника на пляже у отеля в Сомали Террорист-смертник подорвал себя на пляже в столице Сомали Могадишо.
Другие страны
3 августа 2024 г. 04:53
Не менее 20 человек погибли при самоподрыве смертника на пляже у отеля в Сомали

Террорист-смертник подорвал себя на пляже в столице Сомали Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщает Gawore Online.

По его информации, террорист-смертник подорвал себя на пляже отеля в столице Сомали, в результате чего как минимум 20 отдыхающих погибли, больше десяти получили осколочные ранения. Отмечается, что у террориста был пояс с самодельной взрывчаткой.

Местный портал Shabelle Media со ссылкой на очевидцев пишет, что атаку произвели четверо террористов. Взрыв произошел примерно в 19:30 по местному (22:30 по бакинскому) времени, когда на пляже было много отдыхающих.

После взрыва, как утверждает портал, неподалеку началась стрельба, предположительно, внутри одного из отелей. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб", которая базируется в Сомали и связана с Аль-Каидой.

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