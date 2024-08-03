Не менее 20 человек погибли при самоподрыве смертника на пляже у отеля в Сомали

Не менее 20 человек погибли при самоподрыве смертника на пляже у отеля в Сомали

Террорист-смертник подорвал себя на пляже в столице Сомали Могадишо.

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Террорист-смертник подорвал себя на пляже в столице Сомали Могадишо. Как передает Report , об этом сообщает Gawore Online. По его информации, террорист-смертник подорвал себя на пляже отеля в столице Сомали, в результате чего как минимум 20 отдыхающих погибли, больше десяти получили осколочные ранения. Отмечается, что у террориста был пояс с самодельной взрывчаткой. Местный портал Shabelle Media со ссылкой на очевидцев пишет, что атаку произвели четверо террористов. Взрыв произошел примерно в 19:30 по местному (22:30 по бакинскому) времени, когда на пляже было много отдыхающих. После взрыва, как утверждает портал, неподалеку началась стрельба, предположительно, внутри одного из отелей. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб", которая базируется в Сомали и связана с Аль-Каидой. Подпишитесь на наш Telegram канал