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    Не менее 19 человек погибли в связи с непогодой на северо-востоке США

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Число погибших из-за непогоды, сопровождающейся сильным ветром, снегопадом и непривычно низкими температурами, на северо-востоке США достигло 19 человек.

    Как сообщает Report, об этом передает местный телеканал CBS News.

    По данным телеканала, многие погибли в результате дорожно-транспортных происшествий или обморожений.

    Как передает телеканал, более ста тысяч жителей северо-восточных штатов остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада. В штате Массачусетс с перебоями столкнулись не менее 22 тысячи человек, в штате Вирджиния - 45 тысяч человек.

    Ранее сообщалось о шести погибших в результате снежной бури на атлантическом побережье США.

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