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Не менее 18 человек умерли от вредных выбросов предприятий в Пакистане

Не менее 18 человек умерли от вредных выбросов предприятий в Пакистане По меньшей мере 18 человек умерли в январе в районе Карачи, столицы пакистанской юго-восточной провинции Синд, от болезней, вызванных токсичными выбросами в атмосферу химических предприятий.
Другие страны
27 января 2023 г. 11:49
Не менее 18 человек умерли от вредных выбросов предприятий в Пакистане

По меньшей мере 18 человек умерли в январе в районе Карачи, столицы пакистанской юго-восточной провинции Синд, от болезней, вызванных токсичными выбросами в атмосферу химических предприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета The Express Tribune.

Минздравоохранения исламской республики сообщило о том, что 18 жителей района Кеомари умерли в период с 1 по 25 января в течение 5-7 дней после появления таких симптомов, как лихорадка, боль в горле и одышка.

Как установила специальная медицинская комиссия, заболевания и смерть людей были вызваны токсичными веществами, содержавшимися в выбросах двух химических предприятий в этом районе.

Врачи и полиция продолжают расследование на месте инцидента. В зоне поражения химическими веществами созданы медицинские лагеря для лечения заболевших.

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