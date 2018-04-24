Не менее 18 человек погибли в результате пожара на юге Китая

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 18 человек погибли, еще пять получили ожоги и травмы в результате пожара в одном из караоке-баров в городе Цинъюань (провинция Гуандун, Южный Китай).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник информационный портал Sina.

Инцидент произошел ночью, к настоящему моменту возгорание удалось потушить. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу, на месте работает полиция. Причины пожара выясняются, ведется следствие.