Не менее 18 человек погибли, более 30 пострадали в двух ДТП в Пакистане

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек погибли, более 30 ранены в результате двух ДТП на северо-западе и юго-западе Пакистана, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Водитель автобуса не справился с управлением в провинции Белуджистан. Автобус следовал в столицу провинции Кветту из южного портового города Карачи. На момент аварии в автобусе находилось более 40 человек. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 25 получили ранения. Пострадавшие направлены в местную больницу.

По данным агентства, еще одна авария с участием фургона произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-востоке страны. В результате погибли семь человек, еще пятеро пострадали. Пострадавшие также были госпитализированы.