Не менее 17 человек пострадали в результате атаки смертника в Сомали

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Кисмайо в Сомали.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Представитель автономного образования Джубаленд Хассан Аден Мохамед (Hassan Aden Mohamed) подтвердил сообщения об инциденте. По его словам, целью атаки были мирные жители в ресторане.

"Террорист-смертник зашел в ресторан, подорвал себя, в результате атаки пострадали 17 человек. В настоящее время мы проводим спасательную операцию, силы безопасности оценивают ситуацию", — приводит агентство слова Мохамеда.

Как отмечает агентство, независимые источники сообщили о том, что на месте происшествия были найдены тела двух погибших. Отмечается, что большинство пострадавших — мирные жители.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.