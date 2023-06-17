Не менее 17 человек погибли в результате авиаудара по столице Судана

Не менее 17 человек, в том числе пять детей, стали жертвами авиаудара на юге суданской столицы Хартум.

Не менее 17 человек, в том числе пять детей, стали жертвами авиаудара на юге суданской столицы Хартум.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

Пока ни одна из сторон конфликта - вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) - не прокомментировали инцидент. Также неясно, нанес ли удар самолет или БПЛА: так, военные активно используют самолеты против отрядов СБР, а те в свою очередь применяют беспилотники.

За последние недели боевые действия в Хартуме сместились в южные районы столицы, где армия продолжает удерживать позиции.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР ранее проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия).

Очередной режим прекращения огня длился 24 часа и завершился 11 июня.