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    Не менее 17 человек погибли в результате терактов в Ираке

    Теракты произошли за несколько часов до объявления начала широкомасштабной операции

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" совершили несколько нападений с участием террористов-смертников в западной иракской провинции Анбар, в результате чего погибли не менее 17 военнослужащих, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

    По данным представителя Совместного военного командования Саада Маана Ибрагима, нападения произошли накануне вблизи города Эль-Фаллуджа, который находится под контролем боевиков ИГ.

    Теракты произошли за несколько часов до объявления начала широкомасштабной операции, направленной на зачистку провинции Анбар от боевиков ИГ.

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