Не менее 16 спецназовцев пострадали при взрыве в учебном центре ФБР

Как минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре в штате Калифорния.
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В публикации отмечается, что взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные ученые с саперами.
Издание подчеркивает, что пострадали минимум 16 человек, из них 15 отправили в местную больницу, один добрался до медицинского учреждения самостоятельно.
Уточняется, что взрыв произошел в учебном центре ФБР.
13 человек жаловались на головокружение и звон в ушах, у некоторых ранения в ноги и спину, о смертельных случаях не сообщается, добавляет издание.