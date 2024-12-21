Не менее 16 солдат погибли при атаке террористов на северо-западе Пакистана

По меньшей мере 16 пакистанских военнослужащих убиты, 5 тяжело ранены в результате нападения боевиков антиправительственных группировок на охраняемый военными контрольно-пропускной пункт в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.

По меньшей мере 16 пакистанских военнослужащих убиты, 5 тяжело ранены в результате нападения боевиков антиправительственных группировок на охраняемый военными контрольно-пропускной пункт в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.

Об этом передает Report со ссылкой на The Times of India.

Инцидент произошел в ночь на субботу в районе Макин в 40 км от границы с Афганистаном. В атаке участвовали 30 боевиков, бой с ними продолжался несколько часов.

По имеющимся данным, террористам удалось овладеть КПП, уничтожить находившееся там коммуникационное оборудование и захватить оружие.