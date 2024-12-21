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Не менее 16 солдат погибли при атаке террористов на северо-западе Пакистана

Не менее 16 солдат погибли при атаке террористов на северо-западе Пакистана По меньшей мере 16 пакистанских военнослужащих убиты, 5 тяжело ранены в результате нападения боевиков антиправительственных группировок на охраняемый военными контрольно-пропускной пункт в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 14:52
Не менее 16 солдат погибли при атаке террористов на северо-западе Пакистана

По меньшей мере 16 пакистанских военнослужащих убиты, 5 тяжело ранены в результате нападения боевиков антиправительственных группировок на охраняемый военными контрольно-пропускной пункт в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.

Об этом передает Report со ссылкой на The Times of India.

Инцидент произошел в ночь на субботу в районе Макин в 40 км от границы с Афганистаном. В атаке участвовали 30 боевиков, бой с ними продолжался несколько часов.

По имеющимся данным, террористам удалось овладеть КПП, уничтожить находившееся там коммуникационное оборудование и захватить оружие.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda terror hücumu nəticəsində azı 16 hərbçi ölüb

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