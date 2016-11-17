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    Не менее 16 человек погибли в результате теракта на свадьбе в Ираке

    Ни одна террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в четверг во время свадьбы западе Ирака, Как передает Report, об этом сообщаеттелеканал"Ас-Сумария".

    По данным телеканала, заминированный автомобиль взорвался в местечке Амария к югу от города Эль-Фаллуджа (провинция Анбар в 50 км от Багдада). Другие детали инцидента пока не раскрываются.

    Ни одна из действующих в стране террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

    По данным миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), жертвами непрекращающегося насилия в стране в октябре стали более 1,7 тысячи человек.

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