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    Не менее 16 человек погибли в результате нападения исламистов в ДР Конго

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек были убиты в результате нападения боевиков в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в медицинских службах.

    По его данным, среди погибших - 12 мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения.

    За атакой, предположительно, стоят повстанцы из исламистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС), в состав которой входят угандийские религиозные фундаменталисты, изгнанные из Руанды радикальные хуту и боевики из ДРК.

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