Не менее 16 человек погибли в ходе акций протеста в Венесуэле

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли в ходе столкновений во время антиправительственных манифестаций в Венесуэле в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал интернет-портал El Pitazo.

По его данным, стычки протестующих с силами безопасности сопровождались человеческими жертвами в штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса и Тачира, а также в столице страны Каракасе. Крупные акции протеста против президента Николаса Мадуро были организованы во многих регионах страны.

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали более 70 человек в ходе антиправительственных выступлений с 21 января.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.