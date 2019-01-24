 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Не менее 16 человек погибли в ходе акций протеста в Венесуэле

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли в ходе столкновений во время антиправительственных манифестаций в Венесуэле в среду.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал интернет-портал El Pitazo.

    По его данным, стычки протестующих с силами безопасности сопровождались человеческими жертвами в штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса и Тачира, а также в столице страны Каракасе. Крупные акции протеста против президента Николаса Мадуро были организованы во многих регионах страны.

    Правоохранительные органы Венесуэлы задержали более 70 человек в ходе антиправительственных выступлений с 21 января.

    Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi