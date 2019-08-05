Не менее 16 человек погибли в Египте после взрыва кислородного баллона

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По меньшей мере 16 человек погибли, еще 21 пострадали в результате взрыва кислородного баллона в столице Египта Каире.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом в понедельник, 5 августа, сообщил официальный представитель египетского министерства здравоохранения.

Он уточнил, что инцидент произошел у Института рака в центре столицы. По информации МВД, причиной взрыва баллона, передает стало ДТП.

На месте происшествия возникло возгорание. В настоящий момент туда направлены десятки пожарных машин и автомобили скорой помощи.