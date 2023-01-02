Не менее 150 человек пострадали в Багдаде из-за фейерверков

По меньшей мере 150 человек пострадали в Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь.

По меньшей мере 150 человек пострадали в Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь.

Как передает Report со ссылкой на агентство INA, об этом заявил представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.

По его словам, не менее 20 из 150 пострадавших получили травмы глаз. Погибших на данный момент нет.

Представитель иракского минздрава добавил, что позднее ведомство обнародует статистику по пострадавшим во всех провинциях страны.

Ранее Министерство внутренних дел Италии сообщило, что около 180 человек в стране получили ранения из-за взрыва пиротехники в новогоднюю ночь. По информации итальянского МВД, 48 пострадавших были госпитализированы, и 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

В числе пострадавших 50 несовершеннолетних.