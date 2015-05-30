Не менее 15 человек ранены в результате двух взрывов на Филиппинах

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек пострадали в результате двух взрывов, прогремевших возле полицейского участка на юге Филиппин.

Первый взрыв произошел, когда неизвестный злоумышленник бросил гранату, при этом пострадали пять человек, в том числе три ребенка, сообщил в субботу агентству Синьхуа глава провинции Сулу Абрахам Орбита (Abraham Orbita).

Второй взрыв, в результате которого были ранены 10 полицейских, прогремел через 10 минут в том же районе, на этот раз было использовано самодельное взрывное устройство. Орбита отметил, что целью второго взрыва являлись сотрудники правоохранительных органов.

Все пострадавшие были направлены в местный госпиталь, где им оказана необходимая помощь, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".