Не менее 15 человек погибли в США из-за рекордных холодов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли в США из-за рекордных холодов, установившихся в ряде штатов на юго-востоке страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в штате Теннесси, где жертвами стали 11 человек, зафиксирована температура минус 15 градусов - самая низкая за последние несколько лет. Кроме этого, три человека погибли в штате Огайо и еще один - в Кентукки. Холода спровоцировали нарушение автомобильного движения, что привело к многочисленным авариям, в том числе с жертвами.

"Наш город буквально парализован. Знаете, люди из северных штатов едва не смеются над нами. Я их понимаю, но мы-то к такому не привыкли", - приводит NBC News слова жительницы города Нэшвилл в штате Теннесси.

Резкое снижение температуры и обильные снегопады, нетипичные для юга и юго-востока США, были вызваны потоком холодного воздуха, который назвали "Сибирский экспресс". В Кентукки, Миссури, Теннесси и других штатах вскоре ожидаются новые снежные бури.