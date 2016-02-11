​Не менее 15 человек погибли в результате автоаварии в Гвинее

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и военного грузовика в городе Бофоссу в префектуре Масента на юго-востоке Гвинеи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

В результате инцидента погибли 15 человек и несколько пострадали. "Согласно предварительным данным, инцидент произошел по причине превышения скорости и неисправности тормозной системы автобуса", — говорится в заявлении местных властей.

В свою очередь префект округа Масента сообщил, что авария произошла рано утром в условиях плохой видимости. По его оценкам, в инциденте пострадали около 30 человек, однако на данный момент не ясно, являются они гражданскими или военными лицами.