Не менее 14 солдат погибли в результате столкновений с террористами в Сирте

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 военнослужащих войск, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, погибли в пятницу во время вооруженных столкновений с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в городе Сирт (более 450 км к востоку от Триполи).

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

"Сегодняшнее наступление началось в 09:00, в ходе операции погибли 13 человек, от 25 до 30 - получили ранения", - рассказал агентству руководитель госпиталя в Сирте Абделлатиф Абдель Али.

Позднее один из получивших ранения солдат скончался в больнице. По словам Абделлатиф Абдель Али, "большинство погибших стали мишенью снайперов и были убиты в голову и грудь".