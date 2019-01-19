Не менее 14 мигрантов пропали без вести при крушении судна у берегов Ливии

© AFP https://report.az/storage/news/6ca336ba20905cddb0f7f60f352b0bdd/85a84d81-0f1d-4403-80bc-0e83e2576b84_292.jpg

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Судно с не менее чем 20 мигрантами на борту потерпело крушение в пятницу вечером в 50 км от берегов Ливии в Сицилийском проливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, в спасении утопающих был задействован вертолет ВМС Италии, действовавший в координации с ливийской службой береговой охраны. Терпящее бедствие судно было замечено с итальянского военного самолета. Мигрантам были сброшены спасательные круги.

Они помогли выжить троим. В воде были обнаружены тела троих погибших. Поиск остальных ведется.