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    Не менее 14 мигрантов пропали без вести при крушении судна у берегов Ливии

    © AFP

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Судно с не менее чем 20 мигрантами на борту потерпело крушение в пятницу вечером в 50 км от берегов Ливии в Сицилийском проливе. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

    По его данным, в спасении утопающих был задействован вертолет ВМС Италии, действовавший в координации с ливийской службой береговой охраны. Терпящее бедствие судно было замечено с итальянского военного самолета. Мигрантам были сброшены спасательные круги.

    Они помогли выжить троим. В воде были обнаружены тела троих погибших. Поиск остальных ведется.

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