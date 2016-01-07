​Не менее 14 человек погибли в результате атаки боевиков в Конго

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли в результате атаки боевиков группировки "Демократические силы освобождения Руанды" (ДСОР) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Report cо ссылкой на AFP.

"Боевики группировки "Демократические силы освобождения Руанды" совершили налет на деревню Мирики. Они обошли наши позиции и убили 14 мирных жителей", - сообщил агентству представитель Вооруженных сил ДРК лейтенант Мак Хазукай.

ДСОР - самая крупная повтсанческая группировка, действует на востоке ДРК. Она состоит из представителей народности хуту, многие из которых обвиняются в причастности к геноциду в Руанде в 1994 году в отношении народности тутси.