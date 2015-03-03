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    При взрыве автомобиля в Афганистане погибли не менее 14 человек

    Пока никто не взял на себя ответственность за теракт

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Как минимум 14 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в провинции Гильменд на юге Афганистана. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном Twitter арабского телеканала "Аль Джазира".

    Ранее пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звак (Omar Zwak) сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс о восьми погибших, среди которых несколько военнослужащих. По его словам, еще девять человек - четверо гражданских, четверо военных и один полицейский - получили ранения.

    По данным местных властей, взрывное устройство, заложенное в автомобиле, было приведено в действие дистанционно. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

    Провинция Гильменд является крупнейшим производителем опиума в Афганистане. На территории провинции развернулись ожесточенные бои после того, как местная армия в прошлом месяце начала широкомасштабную операцию против талибов.

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