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Не менее 13 полицейских убиты бандитами на северо-западе Нигерии

Не менее 13 полицейских убиты бандитами на северо-западе Нигерии По меньшей мере 13 полицейских погибли, попав в бандитскую засаду в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.
Другие страны
19 июля 2021 г. 13:14
Не менее 13 полицейских убиты бандитами на северо-западе Нигерии

По меньшей мере 13 полицейских погибли, попав в бандитскую засаду в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в воскресенье. По словам представителя местного отделения полиции Мохаммеда Шеху, полицейский патруль подвергся нападению, приехав по вызову местных жителей.

"К сожалению, тринадцать полицейских погибли", - приводит агентство слова Шеху.

Он добавил, что жители штата жаловались на преступную группировку, похищающую людей и крупный рогатый скот. По его данным, преступники прячутся в лесах.

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