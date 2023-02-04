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Не менее 13 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили

Не менее 13 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили, которые уничтожили тысячи акров лесных угодий по всей стране.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 04:42
Не менее 13 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили

По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили, которые уничтожили тысячи акров лесных угодий по всей стране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Глава МВД страны Каролина Тахо сообщила, что 11 человек, включая пожарника, скончались в городе Санта Хуан области Биобио, примерно в 500 километрах к югу от столицы Сантьяго.

Еще два человека погибли в результате крушения вертолета, который помогал тушить пожар с воздуха.

По последним данным, огонь охватил более 14 тыс. гектаров. Большинство пожаров продолжаются в Биобио и соседней области Нубле, где правительство объявило чрезвычайное положение.

Президент страны Габриэль Борич посетил пострадавшие районы. По его словам, причиной некоторых пожаров мог стать умышленный поджог.

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Версия на азербайджанском языке Çilidə meşə yanğınları nəticəsində azı 13 nəfər ölüb

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