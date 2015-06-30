Не менее 13 человек погибли в результате оползней и наводнений в Китае

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли и еще 15 пропали без вести в ходе продолжительных ливневых дождей, которые стали причиной наводнений и оползней по всему Китаю, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли четыре человека, девять пропали без вести. Еще четыре человека погибли в провинциях Аньхой и Сычуань.

Местные власти эвакуировали более 260 тысяч человек из 48 поселков в провинции Сычуань. Правительство объявило чрезвычайное положение в регионе и планирует выделить 15 миллионов юаней (2,5 миллиона долларов) на поддержку жителей в затопленных районах.