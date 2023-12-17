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Не менее 13 человек погибли на выставке в Аргентине из-за бури

Не менее 13 человек погибли на выставке в Аргентине из-за бури В Аргентине в городе Баия-Бланка не менее 13 человек погибли из-за бури.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 09:17
Не менее 13 человек погибли на выставке в Аргентине из-за бури

В Аргентине в городе Баия-Бланка не менее 13 человек погибли из-за бури.

Как передает Report, об этом сообщило издание TN.

Трагедия произошла во время выставки скейтеров в клубе Bahiense del Norte, знаковом заведении города, где из-за стихии обрушилась крыша. Экстренные службы сообщили, что пожарные продолжают работать на месте, поскольку под завалами всё еще могут находиться люди.

"Из канцелярии президента Аргентинской Республики сообщаем, что национальное правительство следит за ситуацией, возникшей из-за грозы в провинции Буэнос-Айрес. Мы рекомендуем населению проверять метеослужбу и при необходимости оставаться в своих домах. Президент выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате урагана", — говорится в сообщении канцелярии президента Хавьера Милея в соцсети Х.

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