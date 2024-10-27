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Не менее 126 человек погибли и пропали без вести из-за шторма "Трами" на Филиппинах

Не менее 126 человек погибли и пропали без вести из-за шторма "Трами" на Филиппинах Число погибших и пропавших без вести в результате масштабного наводнения и оползней, вызванных тропическим штормом "Трами" на Филиппинах, достигло 126.
Другие страны
27 октября 2024 г. 04:22
Не менее 126 человек погибли и пропали без вести из-за шторма Трами на Филиппинах

Число погибших и пропавших без вести в результате масштабного наводнения и оползней, вызванных тропическим штормом "Трами" на Филиппинах, достигло 126.

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press (АР) со ссылкой на правительственное агентство по реагированию на стихийные бедствия.

Согласно информации, из-за разгула стихии в северо-западной части Филиппин погибло не менее 85 человек, а 41 пропал без вести.

Ожидается, что число погибших возрастет по мере поступления сообщений из ранее изолированных районов, отмечает АР.

Президент Фердинанад Маркос-младший посетил с инспекцией сильно пострадавший регион к юго-востоку от Манилы. Он подчеркнул, что власти планируют начать работу над крупным проектом по борьбе с наводнениями, который сможет противостоять беспрецедентным угрозам, связанным с изменением климата.

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