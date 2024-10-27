Не менее 126 человек погибли и пропали без вести из-за шторма "Трами" на Филиппинах

Число погибших и пропавших без вести в результате масштабного наводнения и оползней, вызванных тропическим штормом "Трами" на Филиппинах, достигло 126.
Как передает
Согласно информации, из-за разгула стихии в северо-западной части Филиппин погибло не менее 85 человек, а 41 пропал без вести.
Ожидается, что число погибших возрастет по мере поступления сообщений из ранее изолированных районов, отмечает АР.
Президент Фердинанад Маркос-младший посетил с инспекцией сильно пострадавший регион к юго-востоку от Манилы. Он подчеркнул, что власти планируют начать работу над крупным проектом по борьбе с наводнениями, который сможет противостоять беспрецедентным угрозам, связанным с изменением климата.