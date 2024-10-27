Не менее 126 человек погибли и пропали без вести из-за шторма "Трами" на Филиппинах

Не менее 126 человек погибли и пропали без вести из-за шторма "Трами" на Филиппинах

Число погибших и пропавших без вести в результате масштабного наводнения и оползней, вызванных тропическим штормом "Трами" на Филиппинах, достигло 126.

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