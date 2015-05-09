Не менее 12 полицейских пострадали в ходе спецоперации на севере Македонии

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 сотрудников полиции пострадали в субботу в общине Куманово на севере Македонии в ходе спецоперации по уничтожению вооруженной группировки. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные СМИ.

Как отметил помощник министра внутренних дел страны Иво Котевский, "принимаются необходимые меры по ликвидации вооруженной группы в кумановском селении Дива населба".

По имеющимся данным, группа вооруженных людей в субботу утром прибыла в населенный пункт и открыла стрельбу, предположительно, из автоматов. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Другой информации не приводится.