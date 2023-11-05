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Не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в Газе

Не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в Газе По меньшей мере 12 командиров палестинской радикальной группировки ХАМАС уничтожены в секторе Газа после начала наземных операций израильской армии.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 08:11
Не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в Газе

По меньшей мере 12 командиров палестинской радикальной группировки ХАМАС уничтожены в секторе Газа после начала наземных операций израильской армии.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Yedioth Ahronoth со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.

После окончания этой войны в Газе не останется никакой угрозы, которая могла бы терроризировать Израиль с южной границы сектор. У нас будет полная оперативная свобода действий за пределами сектора", - приводит его слова портал.

Галант в очередной раз повторил, что израильские военные намерены ликвидировать руководство ХАМАС за совершенное террористами 7 октября нападение на Израиль. "Руководство ХАМАС несет ответственность. Мы доберемся до главы ХАМАС Яхьи Синвара и уничтожим его. Если жители Газы опередят нас, это сократит войну", - указал Галант.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada HƏMAS-ın azı 12 komandiri öldürülüb

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