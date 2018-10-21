Не менее 12 человек погибли в результате вооруженного нападения в ДР Конго

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек, включая одного военнослужащего, погибли в результате вооруженного нападения угандийских боевиков из группировки "Альянс демократических сил" (АДС) в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает французская радиостанция France Internationale.

Согласно информации радиостанции, нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье в городе Бени. Отмечается, что жители города, шокированные произошедшим, вышли на улицы с протестами. Полиция применила против манифестантов резиновые пули и слезоточивый газ.

В свою очередь Agence France-Presse проинформировало, что еще 15 человек, включая 10 детей, были похищены в результате нападения.

Напомним, что в ДР Конго при возгорании бензовоза погибли 60 человек.