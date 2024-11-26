Не менее 12 человек погибли в ходе протестов оппозиции в Исламабаде

По меньшей мере 12 человек, включая 10 сотрудников правоохранительных органов Пакистана, погибли в столкновениях с участниками акции протеста, организованной оппозиционной партией "Движение за справедливость" в Исламабаде.

По меньшей мере 12 человек, включая 10 сотрудников правоохранительных органов Пакистана, погибли в столкновениях с участниками акции протеста, организованной оппозиционной партией "Движение за справедливость" в Исламабаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Geo TV.

По его данным, правоохранительные органы Пакистана предпринимают усилия для сдерживания продвижения колонны сторонников оппозиции, нацеленной на центральные районы города, и подавления беспорядков. Согласно телеканалу, в настоящее время известно о 12 погибших, включая 7 сотрудников отряда Rangers (военизированного подразделения МВД Пакистана), 2 полицейских и представителя погранкорпуса страны. Также сообщается, что более 100 сотрудников полиции получили ранения в ходе столкновений и часть из них находится в критическом состоянии.

В свою очередь руководитель Кабмина Шахбаз Шариф осудил нападения участвующих в протестах сторонников оппозиционной партии "Движение за справедливость" на сотрудников правоохранительных органов страны.

"Премьер-министр Шахбаз Шариф решительно осудил нападение протестующих на представителей отряда Rangers и полицейских на шоссе Шринагар", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы Секретариата главы правительства исламской республики.