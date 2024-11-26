О нас

Не менее 12 человек погибли в ходе протестов оппозиции в Исламабаде

Не менее 12 человек погибли в ходе протестов оппозиции в Исламабаде По меньшей мере 12 человек, включая 10 сотрудников правоохранительных органов Пакистана, погибли в столкновениях с участниками акции протеста, организованной оппозиционной партией "Движение за справедливость" в Исламабаде.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 10:40
Не менее 12 человек погибли в ходе протестов оппозиции в Исламабаде

По меньшей мере 12 человек, включая 10 сотрудников правоохранительных органов Пакистана, погибли в столкновениях с участниками акции протеста, организованной оппозиционной партией "Движение за справедливость" в Исламабаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Geo TV.

По его данным, правоохранительные органы Пакистана предпринимают усилия для сдерживания продвижения колонны сторонников оппозиции, нацеленной на центральные районы города, и подавления беспорядков. Согласно телеканалу, в настоящее время известно о 12 погибших, включая 7 сотрудников отряда Rangers (военизированного подразделения МВД Пакистана), 2 полицейских и представителя погранкорпуса страны. Также сообщается, что более 100 сотрудников полиции получили ранения в ходе столкновений и часть из них находится в критическом состоянии.

В свою очередь руководитель Кабмина Шахбаз Шариф осудил нападения участвующих в протестах сторонников оппозиционной партии "Движение за справедливость" на сотрудников правоохранительных органов страны.

"Премьер-министр Шахбаз Шариф решительно осудил нападение протестующих на представителей отряда Rangers и полицейских на шоссе Шринагар", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы Секретариата главы правительства исламской республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İslamabadda etiraz aksiyaları zamanı azı 12 nəfər ölüb
Версия на английском языке At least 12 killed in opposition protests in Islamabad

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi