​Не менее 12 человек погибли и более 30 получили ранения в ДТП в Пакистане

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли и более 30 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в пакистанском округе Джамшоро.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

Среди пострадавших есть женщины и дети. Раненые были доставлены в больницу, состояние как минимум семерых из них оценивается как критическое.

Как сообщается, водитель автобуса, в котором ехали более полусотни человек по направлению в Карачи, потерял управление и врезался в двигавшийся навстречу грузовик.