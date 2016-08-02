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    ​Не менее 12 человек погибли и более 30 получили ранения в ДТП в Пакистане

    Среди пострадавших есть женщины и дети

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли и более 30 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в пакистанском округе Джамшоро.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

    Среди пострадавших есть женщины и дети. Раненые были доставлены в больницу, состояние как минимум семерых из них оценивается как критическое.

    Как сообщается, водитель автобуса, в котором ехали более полусотни человек по направлению в Карачи, потерял управление и врезался в двигавшийся навстречу грузовик.

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